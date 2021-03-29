شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: مؤتمر دولي في شرم الشيخ ديسمبر المقبل لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن هناك ارتباطا واضحا بين الفساد وبين التمييز ضد النساء، مشيرة إلى أن الوقت الراهن أنسب الأوقات لمضاعفة الجهود لمكافحة الفساد، حيث أظهر وباء كورونا من ضمن ما أظهره أهمية مواجهة الفساد بقوة، وذلك مهم في حد ذاته ولكن مهم أيضا في الوقت الذي تحدث فيه ندرة في بعض المواد أو الإمدادات ما يتيح للفاسدين أن يتحركوا ليستفيدوا من أوجاع الإنسانية، وكما برز دور التحول الرقمي في مجالات التعليم والعمل عن بعد، بعد كورونا، فيمكن أيضا زيادة توظيف التكنولوجيا في الحد من الفساد.

وأكدت والي أن الفساد يكلف الاقتصاد العالمي نحو 3 تريليون دولار سنويا، وقالت خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم عبر تقنية «زووم» أن القطاع الخاص من أكبر المتضررين من الفساد فالأخير يشوه الأسواق ويجعل المنافسة غير عادلة، وبالتالي على القطاع الخاص- والمجتمع المدني- أن يلعب دورًا حيويا في مواجهة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة.

وأشارت إلى أنه مع انتشار فيروس كورونا حول العالم تحول الوباء من أزمة صحية إلى عدة أزمات اجتماعية وإنسانية كبرى، حيث نشطت عصابات الجريمة، مضيفة أنه تم إصدار تقرير دولي يرصد جرائم الإتجار في البشر حول العالم، مؤكدة أن التقرير أظهر أن 30% من ضحايا الإتجار في البشر نساء، كما أن الاتجار في البشر بين الأطفال النسبة الأعلى للذكور من الإناث والذى يُستخدم في الأنشطة غير الشرعية والتسول.

وكشفت أن مصر سوف تستضيف مؤتمرا كبيرا بشرم الشيخ في شهر ديسمبر من عام 2021 لمناقشة قضية الفساد بمشاركة عدد كبير من الدول.

وأكدت أن قارة أفريقيا شهدت معدلات عالية، حيث بلغت قيمة الأموال غير الشرعية التي خرجت منها بلغت 88.6 مليار دولار، مشيرة إلى أنه لو كان قد تم استغلال تلك الأموال في الاستثمار فإن الاقتصادات ستشهد تغييرًا كبيرًا.

وأشارت والي إلى أن مكافحة الفساد تتطلب الإرادة السياسية للدول لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، والمسائلة والمحاسبة، فضلا عن تعزيز دور الإعلام، والتعليم، وأوضحت أن، المكتب يعمل على مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الدول المعنية.

وفيما يتعلق بمصر، قالت «والي» إن المكتب يتعامل مع السلطات لتطوير استراتيجية مكافحة الفساد، وعلى رأسها أكاديمية مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية، فضلا عن السعي للتعاون مع القطاع الخاص لمكافحة المخاطر المتعلقة بالفساد. لافتة إلى أن المكتب لديه شراكة ناجحة مع الغرفة الأمريكية بالقاهرة، حيث أن الغرفة تلعب دور مهم في مساعدة القطاع الخاص، ومكافحة الفساد.

أدار الحوار د. شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية.