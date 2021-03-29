شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث العاصمة يرد على شائعة «حريق القاهرة»: مستعدون بـ38 غرفة عمليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، وجود أي حريق في محافظة القاهرة بالكامل، وخاصة المنطقة الشرقية ومحيط مطار القاهرة.

وقال «عوض» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، كل ما يتداول عن حريق في محيط المطار شائعات.

وتابع أنه جرت متابعة كافة الأحياء والحماية المدنية على مستوى المحافظة ولا يوجد أي حريق في المحافظة ويوجد 38 غرفة عمليات في المحافظة لم تتلقّ أي بلاغات ولا توجد سيارات إطفاء متحركة لأي بلاغ.