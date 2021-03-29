شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى اندلاع حريق بمطار القاهرة: العمل يسير بشكل طبيعى ومنتظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اندلاع حريق هائل بمطار القاهرة الدولي، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاندلاع حريق هائل بمطار القاهرة الدولي، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أى حرائق بمطار القاهرة نهائياً، وأن العمل يسير بشكل طبيعى ومنتظم داخل المطار دون توقف، مهيبةً بكافة وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة فيما يتم نشره، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.