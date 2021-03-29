شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران تنفى الشائعات المتداولة عن وجود حرائق بالقرب من مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدنى للعلاقات الدولية والاعلام صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى عن اندلاع حريق بمطار القاهرة الدولى .

وتؤكد وزارة الطيران أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة، وتهيب الوزارة كافة وسائل الاعلام ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية بوزارة الطيران لعدم نشر معلومات كاذبة وغير صحيحة من شأنها إثاره الذعر والبلبلة.