شكرا لقرائتكم خبر عن النمنم عن حادث قطاري سوهاج: الأخطاء البشرية السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن حادث تصادم قطاري سوهاج مؤسف ومحزن، لافتاً إلى أن الصرامة في التعامل مع السكك الحديدية لم تعد موجودة، وبدا عليها الإهمال وغياب المنهجية.

وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأحد، أن عدم التطوير ليس سبباً في حدوث هذه الحوادث، ولكن هذا نتيجة سلوك بشري وأخطاء بشرية، مؤكدا أن الفساد موجود في كل مكان وكل بلد.

وأوضح أن بعض الناس لديها سلوكيات خاطئة تعتبر فساد وعدم احترام للقانون، منوها بأن منظومة البيروقراطية العريقة أهم من وجود أي وزير، وأنه في بعض المواقف يعتبر عزل الوزير حماية للفساد الصغير.

وأشار إلى أن المترو بدأت تظهر فيه بعض السلوكيات، خاصة ظهور الباعة الجائلين.