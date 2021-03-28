شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني تنفي نشوب حريق بمحيط مطار القاهرة: الصورة المتداولة من اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد باسم عبدالكريم، مساعد وزير الطيران المدني، أنه لا صحة لوجود حريق في مطار القاهرة وما يتداول عن حريق كاذب، مشيرًا إلى أن كل ما يشاع أمر لا أساس له من الصحة.

وقال عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، ما يشاع هدفه البلبلة ومطار القاهرة آمن ولا حريق فيه.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن أصل الصورة 22 مارس في اليمن، وأن الخونة القتلة يستهدفون الدولة المصرية. «ربنا ياخد الإخوان» والصور المتداولة كذب ومجرم من ينشرها وسيتم ملاحقتهم.