شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 131 ألفًا و855 طفلا في اليوم الأول لحملة شلل الأطفال بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت نتائج اليوم الاول للجرعة الثانية لحملة شلل الأطفال بأسوان عن تطعيم 131 ألفًا و855 طفلا بنسبة 52% من إجمالي عدد الأطفال المستهدفين، والذي يبلغ عدد 252 ألفا و726 طفلا.

وقال الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير الطب الوقائي بأسوان، في بيان، الأحد، إن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والاماكن العامة، لافتًا إلى أن الحملة تأتي ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

يُذكر أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية.