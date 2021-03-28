شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف أبرز المعلومات عن «فتاة حادث الجلالة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو قام بتصويره أحد المواطنين لفتاة تقود سيارتها بسرعة تصل إلى 170 كيلو في الساعة، بعكس اتجاه السيارات على طريق الجلالة وترصد «المصري اليوم» أبرز المعلومات عن إيمان نايل صاحبة حادث الجلالة.

1 الفتاة تدعى إيمان نايل وتقيم بمدينة القاهرة.

2 وهي حيدة أسرتها وتبلغ من العمر 23 سنة.

3 والدها الدكتور محمد نايل ووالدتها الدكتورة عزة ابو العينين.

4 كانت قادمة من الجونة بالغردقة وفي طريق عودتها إلى منزلها في 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

5 كانت ترغب في سلك طريق القطامية القاهرة، إلا أنها ضلت الطريق واضطرت للسير عكس الاتجاه للوصول إلى الطريق الصحيح المؤدي لطريق القطامية «على حد قول والدها بمحضر النيابة»

6 أثبتت تحريات المباحث عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.

7 سبب الوفاة كانت تسير عكس الطريق بسرعة تتجاوز 170 كلم بالساعة، واصطدمت بسيارة نقل

8 تم تشييع جنازته عصر اليوم الأحد من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد

9 دمرت سيارة النقل بالكامل وتعمدت إصابة قائدها السيارة

10 إصابة سائق المقطورة ويدعى فريد على السيد محمد -45 عاما- من محافظة الإسماعيلية.

11 أمر المستشار محمد الديب، رئيس نيابة السويس، بانتداب المهندس الفني، لمعاينة السيارتين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثة الفتاة.

وظهرت السيارة التي تقودها الفتاة خلال الفيديو أثناء سيرها في عكس الاتجاه، وتفادت الفتاة الاصطدام بسيارتين ثم اصطدمت بسيارة نقل كبيرة، واحترقت سيارتها فور الاصطدام.

وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها كل من اللواء هشام رشاد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد وليد الشرقاوي، رئيس المباحث الجنائية، أن الفتاة تدعى إيمان وأنه لا توجد شبهة جنائية حول الحادث.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات واستمعت النيابة لسائق النقل المصاب داخل مستشفى السويس العام، والذي أكد أنه كان يسير على الطريق في حارته اليمنى وفوجئ بسيارة ملاكي تقودها فتاة وتصطدم به وجها لوجه بقوة، ما أدى إلى اشتعال النيران في مقدمة سيارته وكامل سيارة الفتاة.