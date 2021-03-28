شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى إسكندر : زيادة إنتاج البلاستيك إلى 381 طنا ضاعف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، مؤسس شركة CID ووزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات سابقاً أن إنتاج البلاستيك أرتفع ليصل إلى 381 طنا عام 2015 بعد أن كان 2 مليون طن عام 1950، ما دفع العالم إلى الإتجاه نحو عمليات التدوير ولكن مع مرور الوقت أدركوا أن التدوير وحده لم يحل المشكلة في قضية البلاستيك ليست فقط تدوير لذا فقد بدأنا بالعمل مع شركات التعبئة والتغليف لإنتاج منتج قابل للتدوير، مشيرةً إلى ارتباط قضية البلاستيك بالتغيرات المناخية، فهي قضية معقدة للغاية، حيث يساهم البلاستيك في انبعاثات تصل إلى حوالي 400 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ولحل هذه المشكله لابد من التكاتف، وبادرت وزارة البيئة بالفعل بالعمل مع كافة الجهات والأطراف لإيجاد حلول لهذه المشكلة.

وأكد الدكتور علي أبوسنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات ان وزارة البيئة قد قامت سابقا باطلاق مبادرة الحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام منذ حوالى 3 سنوات بمدن البحر الأحمر وقد شهدت نجاحًا كبيرًا ونحن اليوم نستكمل هذا النجاح باعلان اليوم المصرى لاعادة التدوير وتوقيع الميثاق المصرى للتدوير، حيث تضافر جهود القطاع الخاص والحكومي والمدني بالعمل من أجل البيئة ليس بالحد من استهلاك البلاستيك فقط ولكن باعادة تدوير المستخدم منه لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال توقيع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الميثاق المصرى للمخلفات البلاستيكية، اليوم، وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة.