شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس موكب المومياوات في حلقة خاصة مع لميس الحديدي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عن تقديم حلقة خاصة تذاع غدًا الاثنين من المتحف المصري بمناسبة قرب انطلاق موكب «المومياوات العظيم» والمقرر السبت المقبل، وتذيعه نحو 400 قناة أجنبية.

وتابعت الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON»، الأحد: «سنتعرف في حلقة الغد على تفاصيل الموكب وتاريخ المومياوات وماذا سيتبقى في متحف التحرير من آثار وتحف مهمة بعد نقل الملكات».

وتابعت الإعلامية: «الحلقة الخاصة سجلناها مع وزير الاثار الدكتور خالد عناني لنتعرف على الموكب الاهم الذي ترنوا إليه أبصار العالم أجمع».

كما علقت الإعلامية على ما أسمته كوميديا المصريين دائماً حتى في ظل الاحزان والمشاكل عبر الربط بين نقل المومياوات وبين الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر بداية من السفينة الجانحة ومرورا بقطاري سوهاج ثم عقار جسر السويس عبر ماأسموه «لعنة الفراعنة»، حيث قالت ساخرة: «مش لازم تبقى لعنة فراعنة ممكن يكون حد ماسك ديل قطة، عامة الاحداث كانت كثيرة لكن ربنا يبعد عننا كل شر».