شكرا لقرائتكم خبر عن ممتدة من العصر الإسلامي.. كورونا توقف احتفالات «محامل وهوادج» القصير بليلة النصف من شعبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منع انتشار فيروس كورونا احتفالات أهالي مدينة القصير جنوب البحر الأحمر بليلة النصف من شهر شعبان حيث لم تتوقف هذه الاحتفالات على امتداد مئات السنين كان أهالي مدينة القصير بالبحر الاحمر يحرصون على إحياء المناسبات الدينية وذلك منذ العصر الإسلامي بطريقتهم الخاصة التي مازالوا يحيونها.

ويختلف الاحتفال بهذه المناسبات بمدينة القصير عن باقي الاحتفالات التي تتم بمدن البحر الأحمر وباقي محافظات مصر حيث يحافظ أهالي المدينة على أحد أهم العادات التراثية الدينية الخاصة بالمدينة التي تتمثل في مسيرات المحامل والهوادج الموضوعة على ظهور عدد من «الجمال» وتطوف هذه المحامل مختلف أحياء المدينة والعشرات من مواقع الأضرحة لأولياء الله الصالحين المدفونة أجسادهم بالمدينة في احتفال يرجع بدايته إلى العصر الإسلامي وتوقفت هذة الاحتفالات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتعد المحامل والهوادج الموضوعة على أسنمة الجمال وتوارثهم لظاهرة تجهيز الهوادج التي يسير الأهالي من كل الفئات خلف الجمال مع اصوات المزمار البلدي من أهم احتفالات ليلة النصف من شعبان ومنع انتشار فيروس كورونا هذا العام اهالي المدينة من احتفالهم.

وأكد عدد من أهالي القصير ان هذه الاحتفالات كانت ممتدة منذ العصر الإسلامي حيث تطوف «الجمال» التي تحمل الهوادج والمحامل شوارع المدينة ومختلف الأضرحة وتجوب مدينة القصير لتحافظ على عادات وتقاليد يتوارثها اهالي القصير وتنطلق هذه المحامل من منطقة (العوينة) التي تشتهر بوجود العشرات من الاضرحة لعدد من المشايخ وأولياء الله الصالحين حيث يتم تجهيز الهوادج واختيار الجمال قبلها بعدة ايام وتنتظر السيدات والأطفال أمام المنازل لمشاهدة لحظة مرور المحامل امام المنازل والانضمام للمسيرات وتوديع الحجيج وتجذب هذه المحامل تجذب سكان المدينة من مختلف الأعمار من الاطفال والشباب والسيدات وترافقها فرق الفنون الشعبية والمزمار البلدي والرقص الصعيدي بالتحطيب مع موكب من عدد من الجمال ويستمر موكب المحامل في السير حتى منتصف الليل ويسير أحد الجمال محمولا عليه الهودج ويطلق عليه أهالي القصير «المحمل».