شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة سيوفر الآلاف من فرص العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي، إن مشروع الدلتا الجديد يدعم قطاع الزراعة المصري، بهدف توفير الغذاء للمواطن المصري، بالإضافة إلى المشروعات التي تتم في سيناء. وأضاف الدكتور نعيم مصيلحي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية TeN، اليوم الأحد، أنه جاري التخطيط لعمل مسارات لنقل مياه الري من غرب الدلتا إلى الدلتا الجديدة، وهو مشروع زراعي ضخم.

وأشار إلى أنه تم تشكيل قوافل علمية متخصصة والتعاون مع كليات الزراعة بالقاهرة والإسكندرية لعمل دراسات للتوسع في الأراضي الزراعية.

وأوضح أن هذا المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل، وسيتم عمل دورات تدريبية لخريجي كليات الزراعة على التعامل مع الأراضي الصحراوية، وكيفية زراعتها، كما أن محور الضبعة سيكون شريان لمشروع الدلتا الجديدة.

وأكد مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضى، أنه سيتم تكثيف الجهود في المراحل المقبلة، وسيكون به كل الخدمات التي تخدم منطقة الدلتا عمومًا.