شكرا لقرائتكم خبر عن فوده وعبد الغفار يشهدان افتتاح ملتقى الشركات الناشئة الأول «The Startup Festival» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناءو الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية افتتاح فاعليات ملتقي الشركات الناشئة الأول (The Startup Festival)، بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد السفير أحمد أبوالغيط.

قال اللواء خالد فوده نسعد هنا في شرم الشيخ باستضافة مثل هذه الأحداث والفعاليات التي دائما ما تبعث برسالة للداخل والخارج مفادها أن شرم الشيخ مدينة السلام، هذه المدينة الخضراء التي تتبع إجراءات احترازية على اعلي مستوي مما يدفع بالجامعات والهيئات لإقامة مثل هذه الفعاليات.

واضاف فودة: لدى نظرة مختلفة لافتتاح الملتقي، حيث أثبت حفل الافتتاح أن شرم الشيخ مدينة تفتح ذراعيها لمثل هذه الفعاليات التي تشجع السياحة وتشكل زخم لابأس به، معربا عن سعادته بما يدور على أرض مدينة شرم الشيخ.

وواصل حديثه قائلا: الشباب يعيش عصراً ذهبيا في ظل القيادة السياسية الحالية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، أن هذا الملتقي يأتي استكمالا لجهود الأكاديمية العربية ودورها الريادي في تبني المبادرات والبرامج المستهدفة لنشر مفاهيم ومبادئ ريادة الأعمال وغرس ثقافة الأبداع والابتكار في الشباب العربي والمصري، وأعرب عن تقديره لرعاية ودعم الأمين العام للجامعة العربية لهذا الملتقي، كما أشاد بجهود السيد اللواء أركان حرب/ خالد فودة، محافظ جنوب سيناء في دعم وتيسير استضافة الملتقي بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف عبدالغفار، أن الملتقي يأتي بالتزامن مع مرور خمسة سنوات على إنشاء مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية وما تحقق من إنجازات، حيث يٌسلط الضوء على العشرات من النماذج الناجحة لشباب رواد الأعمال وشباب الجامعات المختلفة، من خلال معرض المشروعات والأفكار الناشئة الذي يقام على هامش الملتقي، بمشاركة ما يقرب من مائة مشروع، كما أنه فرصة لصانعي السياسات وداعمي مجتمع ريادة الأعمال لتبادل الخبرات الداعمة لشباب رواد الأعمال من خلال ورش العمل المتخصصة.