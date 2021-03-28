شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يطالب بإحالة مالك عقار بجسر السويس إلى النيابة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يظهر مالك عقار يزيل جدارًا من الدور الأرضي بمنطقة جسر السويس.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن «مالك العقار بيهدم ويوسع بالقرب من العقار المنهار في جسر السويس، وكأن مفيش محليات أو حكومة»، مطالبا يجب بإحالة كافة المتهمين بإزالة أجزاء من العقارات إلى النيابة العسكرية وفقًا للقانون.

ووجه موسى رسالة إلى المواطنين قائلا «ابعتوا أي فيديوهات للمخالفات عندكم وأنا هعرضها»، مناشدا رئيس الوزراء تعميم فكرة اللجنة المخصصة لفحص عقارات ومحلات جسر السويس بمختلف أنحاء مصر.