شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر عمليات التكريك على أنفاق قناة السويس.. «المقاولون العرب» ترد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود توفيق، نائب مدير الإنشاءات البحرية بالمقاولون العرب، إن الشركة تواصلت مع مستشار رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، وعرضت عليهم التعاون في تعويم السفينة، لافتًا إلى أن الهيئة لديها إمكانيات ومعدات وخبراء قادرون على حل هذه الأزمة.

وتابع «توفيق»، خلال حواره مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هيئة قناة السويس لم تتعرض لحادثة واحدة طيلة السنوات الماضية، وهذا دليل على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها القناة في تلافي أي أخطاء، أو التعامل مع الأزمات.

ولفت إلى أن الهيئة تتعامل مع حادثة جنوح السفينة بحساسية شديدة، نظرًا لأهمية القناة بالنسبة للعالم، مشيرًا إلى أن التكريك حول السفينة الجانحة يتم بطريقة آمنة تمامًا وغير مؤثر على الأنفاق، خاصةً أن التكريك يتم بعمق القناة، خلاف أن هذه المنطقة لا يتواجد فيها أنفاق على الإطلاق.