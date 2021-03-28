شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: تاريخ الإخوان حافل بالعنف والإرهاب إقليميًا ودوليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للدراسات والفكر الاستراتيجي، أن تاريخ الإخوان حافل بالعنف والإرهاب إقليميا وعالميا، ولطالما كان تتبع أنشطة التنظيم وفروعه في أوروبا مهمة صعبة، لأنه نادرًا ما يكون انتماؤهم واضحًا ومرئيًا ليراه الجميع، موضحا أنه يختبئون تحت شعار العمل الخيري، وأنشطة المنظمات غير الحكومية، والشعارات الجذابة لعقول وقلوب ودفاتر شيكات المتبرعين في جميع أنحاء أوروبا، حسيبما أفادت قناة العربية.

وطالب عكاشة، بريطانيا على سرعة حظر تنظيم الإخوان وتصنيفها منظمة إرهابية، لافتا إلى أن أوروبا أصبحت أهم منطقة لعمليات التنظيم، لأن تمويل شبكته في جميع أنحاء العالم يأتي من أوروبا.

وكانت الصحافة الألمانية قد نشرت تقارير حول أهم الشخصيات التابعة لتنظيم الإخوان في أوروبا، والتي تكون الواجهة لجمع الأموال للتنظيم، وجاء على رأس القائمة الشيخ عبدالعزيز على الخضري وهو خطيب شهير في برلين.

بالإضافة للشيخ خضر عبدالمعطي أحد المشاهير في ألمانيا، ويعمل منسقا للمجلس الأوروبي للأئمة، وخالد الضاهر العضو في مكتب التنظيم السياسي وعضو في مجلس شورى الإخوان، ومحمد ميشينش رئيس الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين، وماجد الزير رئيس مركز العودة الفلسطيني.