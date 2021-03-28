شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 25 شيكارة دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مديرية التموين بكفر الشيخ، الأحد، سيارة نصف نقل محملة بـ25 شيكارة دقيق بلدي مدعم ومحظور تداوله خارج المخابز البلدية، بدائرة مركز قلين، جرى التحفظ على المضبوطات.

وكان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، قد وجه بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومحاربة جميع أساليب الغش التجاري للمواطنين.

وجري تشكيل حملة تموينية من إدارة الرقابة التموينية بإشراف عبدالفتاح جابر، ضمت سامح البنا، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، للمرور على الأسواق والمخابز بدائرة مركز قلين.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نصف نقل رقم «ب ج ط 1» حمراء اللون، مُحملة بـ25 جوال دقيق بلدي مدعم، محظور تداوله خارج المخابز البلدية، وتبين قيام قائد السيارة بتجميعها وإخفائها في السيارة، ووضع باقي الحمولة «سرسة ونخاله»، وذلك لإبعاد الشبهات عنه وبقصد بيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى التحفظ على السيارة وكمية الدقيق المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 654 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.