شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مركز متكامل لـ«الأمومة والطفولة» فى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بمستشفى إيزيس التخصصى فى الأقصر، بعد تجهيزه مركزاً متكاملاً لتقديم خدمات الأمومة والطفولة، ليكون أول مستشفى متخصص فى النساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين، لخدمة أهالى جنوب الصعيد. وأشار بيان للهيئة إلى استقبال المستشفى أول حالة طوارئ لمنتفعة بالمنظومة فى المحافظة، وضعت مولودها «محمد» داخل المستشفى وحالتهما الصحية مستقرة وجيدة.

ولفتت الهيئة إلى تطوير المستشفى ليضاهى كفاءته التشغيلية أعلى معدلات الجودة العالمية، فيما بلغت التكلفة الإنشائية للمستشفى 209 ملايين جنيه، ويشمل 7 أدوار، تضم 28 سريرًا، و26 ماكينة غسيل كلوى، و20 عيادة خارجية، و5 معامل تحاليل، ووحدة عناية مركزة بطاقة 10 أسرة، و4 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على المشروع، أن مستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر صرح طبى كبير، ويعد مركزا طبيا متكاملا يقدم خدمات الأمومة والطفولة، خصوصًا فى الخدمات الطبية التخصصية والنساء والولادة، والأطفال المبتسرين، وهى واحدة ضمن 6 مستشفيات من المقرر عملها بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالأقصر، وهى مستشفيات (حورس التخصصى، طيبة التخصصى، الكرنك الدولى، مجمع الأقصر الطبى الدولى، إيزيس التخصصى، العديسات)، بالإضافة إلى 59 وحدة ومركز طب أسرة تغطى كافة أرجاء محافظة الأقصر.