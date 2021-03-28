شبورة ورياح واضطراب في الملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الاثنين، لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، ونشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، واضطراب شديد في الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60 لـ 75 كم في الساعة وارتفاع الموج من 3 لـ5 أمتار.

وعن حالة الطقس ليلًا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة جنوب سيناء، بارد على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الاثنين: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

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