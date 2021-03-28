أخبار مصر

كامل الوزير: لا أتحمل حوادث القطارات حتى لو سقطت ضحية واحدة فقط

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن حادث قطاري سوهاج كان أليمًا، لكن بمجرد وقوعه تم التحرك سريعًا، موضحًا أن خطوط السكك الحديدية بدأت في الرحلات على هذا الخط منذ اليوم التالي للحادث في الساعة 8 صباحًا.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه تم إجراء الكثير من التغييرات لاستعادة كفاءة السكك الحديدية حتى لا تتعرض لحادث مماثل، متابعًا: "لن أتحمل مثل هذه الحوادث حتى لو كان هناك ضحية واحدة".

وأوضح أن السكك الحديدية تنقل مليون مواطن يوميًا، لهذا كانت أعمال التطوير مستمرة مع استمرار عمل الخطوط والرحلات، وهذا كان تحديًا كبيرًا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا