رئيس مجلس السيادة السوداني يعزي الرئيس السيسي في ضحايا "قطاري سوهاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق البرهان أعرب للرئيس عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكدًا تضامن السودان حكومة وشعباً مع مصر، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

من ناحيته، عبر الرئيس عن التقدير لأخيه الفريق أول عبدالفتاح البرهان لحرصه على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكدًا خصوصية وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.