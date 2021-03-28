شكرا لقرائتكم خبر عن في إطار مبادرة «حياة كريمة».. محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف بأطفيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدداً من مشروعات معالجة الصرف الصحى بمركز ومدينة أطفيح، والتى تقام في اطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياه أفضل للمواطنين بالقرى وخاصه المحرومة من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع المحافظ نسب تنفيذ الأعمال بمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية مسجد موسي بمركز أطفيح والتى سوف تعمل كمعالجة ثلاثية بطاقة 22 الف م3 / اليوم وتخدم 5 قرى محرومة بالمركز. كما تفقد المحافظ محطة معالجة البرمبل والتى سوف تعمل كمعالجة ثلاثية بطاقة 15 الف م3 / اليوم وتخدم 4 قرى محرومة وهم الكريمات والبرمبل ودير ميمون والخرمان بأطفيح. كما شملت جولة محافظ الجيزة بتفقد نسب تنفيذ الاعمال بمحطة الصرف الصحى بكفر قنديل والمقامة على مساحة 900م وتخدم 17 الف نسمة.

وأختتم راشد الجولة بتفقد المقر الإدارى للشعبة الهندسية والشركات العاملة لمشروع حياه كريمة للاطلاع على العرض التفصيلى للمشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى الجارى العمل بها بمركز أطفيح والوقوف على نسب تنفيذ الاعمال والتوقيتات المحددة للانتهاء منها.