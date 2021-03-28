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تطعيم 59% من الأطفال المستهدفين من حملة شلل الأطفال بالوادي الجديد

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 59% من الأطفال المستهدفين من حملة شلل الأطفال بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتورحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أنه تم تطعيم ٢٢٨٧٤ طفل باليوم الأول من المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي أنطلقت اليوم وتستمر لمدة ٤ أيام بنسبة ٥٩ ٪ من الأطفال المستهدف تطعيمهم على مستوى المحافظة.

وأوضح أن الحملة تستهدف تطعيم ٣٨٦٢٥ طفل على مستوى المحافظة من خلال ٥١ وحدة صحية و٢٢٦ فرقة متحركة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس المستجد خلال تنفيذ أعمال الحملة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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