شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: 80% نسبة نجاح علاج السكر مع إجراء هذه العملية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة، إن خفض الوزن يُعد وسيلة فعالة لعلاج السكر، مضيفًا أن «علاج السكر من خلال عمليات إنقاص الوزن يُعد إنجازًا طبيًا رهيبًا».

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن بعض مرضى السكر قد يتوقفون عن علاج السكر بعد إجراء عمليات مسار المعدة بيوم واحد، خاصة إذا كانت إصابة السكر حديثة.

ولفت إلى أن مرضى السكر المصابون به منذ فترة طويلة يقللون العلاج بشكل تدريجي بعد إجراء عملية تحويل المسار أو تكميم المعدة، وقد يتوقفون بشكل كامل من خلال المتابعة مع الطبيب، لافتًا إلى أن إجراء عمليات مسار المعدة أو التكميم في بداية الإصابة بالسكر من شأنه أن يوقف مضاعفات مرض السكر، والحفاظ على نشاط البنكرياس، مضيفًا أن 80% ممن يجرون عمليات تحويل مسار المعدة أو تكميم المعدة يتوقفون عن علاج السكر تمامًا.