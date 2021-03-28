شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فاعليات «رالي مصر الخامس لريادة الأعمال» من مدينة شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت من مدينة شرم الشيخ فاعليات «رالي مصر الخامس لريادة الأعمال» والذى ينظمه مركز ريادة الأعمال التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إحدى منظمات جامعة الدول العربية، ويعد هذا الرالى من اهم المسابقات الداعمة للشباب وخاصا طلاب الجامعات وريادة الأعمال.

كما يهدف إلى نشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال وتصل جوائزه المالية إلى المليون جنيه لدعم إنشاء شركات الشباب الناشئة ويشهد الرالي أكبر تجمع لخبراء الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال مع شباب الجامعات المصرية من كل المحافظات كذلك اكبر تجمع لأشهر الشركات في مجال ريادة الأعمال بمصر، كما يشهد برنامج دعم مشروعات ريادة الأعمال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدشين مبادرة عيشها في مصر لدعم السياحة الداخلية والعربية،

وشارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء في الافتتاح واطلاق الفعاليات وسط كوكبة من رؤساء واساتذة الجامعات في مقدمتهم الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية الذي اكد أنه يتم تنظيم هذا المسابقة سنوياً لجميع طلاب الجامعات المصرية لاستكشاف الأفكار الجديدة لدى الشباب وكيفية تبنيها إلى أن تصل لمشروع ناجح يصب إلى سوق العمل.

كما وجه محافظ جنوب سيناء كلمة للشباب اكد فيها انهم امام فرصة ذهبية لابد ان يغتنموها في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي تمكن الشباب في المشرعات وكافة المراكز القيادية، كما رحب بكافة الحضور على ارض شرم الشيخ الساحرة، وأشار اشار إلى التنمية الشاملة التي تنعم بها محافظة جنب سيناء في كافة المجالات التنموية والسياحية أن هذا الأمر له بالغ الاثر في التنمية والنشاط السياحى على ارض المحافظة، وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية مابين المحافظ والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.