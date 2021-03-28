شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة لصفوف النقل على قناة مدرستنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتي الثاني الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا”

ويتم عرض النماذج الاسترشادية وفقا للمواعيد التالية:

تعرف علي مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة لصفوف النقل على قناة "مدرستنا”

تعرف علي مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة لصفوف النقل على قناة "مدرستنا”

تعرف علي مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة لصفوف النقل على قناة "مدرستنا”

تعرف علي مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة لصفوف النقل على قناة "مدرستنا”

تعرف علي مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة لصفوف النقل على قناة "مدرستنا”