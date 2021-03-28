شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا: على المجتمع الدولي العمل على إيجاد حل لصون الحقوق المصرية بمياه النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة، أن العلاقات السياسية المصرية الألمانية وطيدة، مشيرًا إلى أن ألمانيا تعمل مع مصر في ظل مجموعة ميونخ لحل أزمة الشرق الأوسط، والتي كان أخر اجتماع لها يوم ١١ مارس الجاري في باريس، موضحاً أن مصر دورها لا غني عنها في المنطقة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة بحضور أعضاء السفارة الألمانية، إن «العلاقات المصرية الألمانية علاقات إيجابية وديناميكية«.

وتابع السفير: «كما يتعاون الجانبان المصري والألماني في ظل مجموعة برلين لتحقيق الاستقرار في ليبيا»، مؤكدا أن مصر شريك هام ومحوري في هذا الصدد، كجار لليبيا».

وأوضح السفير الألمانى أن التحدي الكبير للعالم الآن هو جائحة كورونا، موضحاً أن بلاده منخرطة للبحث عن حلول للجميع، والعمل مع كوفاكس تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث تعد ألمانيا شريكا هاما فيه.

وأشار السفير أن كل الناس حول العالم لها الحق في الحصول على التطعيم، ليعيش الجميع في صحة وسلام، لافتا إلى أن كوفاكس تسعى لزيادة عدد الدول التي تحصل على التطعيم إلى ١٤٢ دولة بما فيها مصر، موضحا أن ألمانيا ليس لها دخل في تحديد حصة أي دولة في التطعيم، لكننا ننطلق من توفير 5 ملايين جرعة من اللقاح لمصر

وحول العلاقات المصرية الألمانية أوضح السفير أنها علاقات متميزة، وهو ما يؤكده حجم الاستثمارات الألمانية الضخمة في مصر، وقيام ألمانيا بإنشاء خطوط القطارات السريعة، وإنتاج الهيدروجين، والطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن مصر تصدر الكثير من المنتجات المصرية لألمانيا وهو ما يوضح التطور الإيجابي في النمو الاقتصادي الذي تحققه مصر في ظل جائحة كورونا.

وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته مصر مؤخرا ساهم كثيرا في زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، قائلا: «نحن في برلين نتابع باهتمام شديد العديد من الإصلاحات الاقتصادية في مصر وأصفها بإنها قرارات مشجعة وندرك أن التعريفات الجديدة على جميع اسعار الخدمات واقع صعب على المواطنين لكن هي مشجعة لان ذلك له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري».

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الألمانية في مصر بلغ في عام ٢٠٢٠ نحو ١.٧مليار يورو رغم جائحة كورونا.

وحول موقف ألمانيا من ملف سد النهضة، قال :«من الواضح لكل إنسان إن مصر تعتمد على مياه النيل في الحياة والمعيشة وتحتاج لهذه المياه وعلينا إيجاد حل لتأييد هذه الحقوق والاحتياجات، ولابد أن يتم بالطرق الدبلوماسية وعلى المجتمع الدولي العمل على إيجاد حل لصون الحقوق المصرية«.

وبشأن السفينة الجائحة في منطقة قناة السويس؛ أضاف: «نحن على استعداد لتقديم الدعم الفني لمصر إذا طلب منا ذلك».