شكرا لقرائتكم خبر عن «استخدام المسلمين للطباعة».. موضوع محاضرة في مكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة ثقافية بعنوان «استخدام المسلمين للطباعة»الإشكاليات، ومنهج الانتقاء«، الساعة الحادية عشرة ظهر غدٍ الاثنين .

ويلقى المحاضرة الدكتور حسين سليمان؛ رئيس قسم الدراسات الأكاديمية بمركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية.

تتناول المحاضرة ظهور طباعة الكتب في أوروبا على يد الألماني جوتنبرج في القرن الخامس عشر الميلادي، وانتقال العالم من استخدام المخطوط إلى انتشار الكتاب المطبوع، وقد أدى استخدام الطباعة في أوروبا إلى طباعة آلاف الكتب، وبعد أن كانت أوروبا تعيش عصور الظلام ولم تكن القراءة والكتابة منتشرة بينهم، أصبح الأوروبيون أكثر الشعوب إنتاجًا ونشرًا للثقافة والمعرفة وذلك خلال قرن واحد.

وتناقش المحاضرة انتقاء المؤلفات التي تمت طباعتها بعد انتشار استخدام الطباعة في العالم الإسلامي، وهو أيضًا ما كان له أثره الواضح في بداية النهضة الفكرية في العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر.

جدير بالذكر أن هذه هي المحاضرة الخامسة ضمن سلسلة محاضرات يقدمها مركز المخطوطات بعنوان «في التراث العربي الإسلامي» ويعمل من خلالها المحاضر على التعريف بالجوانب المختلفة التي أبدع فيها العرب والمسلمون في ماضي الحضارة العربية الإسلامية.

وتُبث المحاضرات مباشرة عبر موقع مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية.