شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتحرك لإنقاذ حياة 60 ألف رأس ماشية على متن 5 سفن عالقة بقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القيصر، وزير الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي أهمية كبيرة لملف الأمن الغذائي.

وتابع القيصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «الدلتا الجديدة أحد المشروعات العملاقة سيساهم في زيادة الرقعة الزراعية مليون فدان»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنهاء مشروع الدلتا الجديدة خلال عامين بحد أقصى.

وأوضح أن مشروع مستقبل مصر وجنوب الضبعة يندرجان تحت مشروع الدلتا الجديدة، مشيرًا إلى أن تربة مشروع الدلتا الجديدة تصلح للمحاصيل كافة.

وأشار إلى أن مصر ستحقق اكتفاء ذاتي من المحاصيل السكرية والشعير قريبًا جدًا، مؤكدًا أهمية ضبط معدلات الزيادة السكانية للاستفادة من الإنجازات المحققة في ملف الأمن الغذائي.

وأوضح أنه الطريق الجديدة وتحديث شبكة الطرق تخدم مشروعات الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجّه باستنباط أصناف جديدة من القمح بإنتاجية أعلى، إضافة إلى الاهتمام بمحصول القطن.

وحول أزمة قناة السويس قال وزير الزراعة إن الوزارة تواصلت مع هيئة قناة السويس للتواصل مع 5 سفن تحمل رؤوس ماشية وأغنام، بإجمالي 60 ألف و400 رأس.

وكشف وزير الزراعة أنه كلف فرقا تابعة للوزارة لتوفير الخدمات البيطرية كافة للرؤوس المتواجدة على السفن الخامسة، والتأكد من عدم إصابة الرؤوس بأي مرض وبائي، إمداد السفن بالأعلاف اللازمة.