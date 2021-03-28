شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعرف على القائمة النهائية للمرشحين على منصب عميد التربية النوعية ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، القائمة النهائية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية التربية النوعية، وذلك بعد غلق باب الطعون اليوم الأحد.

وضمت القائمة بحسب بيان صحفي، كل من الدكاترة محمد إبراهيم عبدالحميد ابراهيم، ومحمد عبدالغفار أحمد زناتي، ومعروف أحمـد معـروف محمـد، وفضـل السيـد عبـده الديب.

واستقبلت الجامعة، الأحد، الطعون على المرشحين لمنصب عميد الكلية، لمدة يوم واحد فقط، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالدور الثاني بمنى إدارة الجامعة ببنها.

كان الدكتور ناصر الجيزاوي، أعلن القائمة المبدئية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة الكلية، وهي نفس أسماء القائمة النهائية ما يعني عدم التقدم أو قبول أي طعون.

وكانت الجامعة بنها، أعلنت مؤخرا، فتح باب التقدم لعمادة كلية التربية النوعية، وذلك إبتداء من يوم السبت ٢٠ مارس الجاري، وحتى الخميس ٢٥ من نفس الشهر، بمقر الجامعة طرف نيفين مصطفى بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.