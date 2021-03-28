شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم أب و 4 من أبنائه.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق قنا- سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 8 أشخاص بينهم أب وأطفاله الأربعة، الأحد، في حادث إنقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 50 طريق قنا_ سفاجا، في طريقهم إلى الغردقة وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 50 على طريق قنا_ سفاجا، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بينهم أب وأطفاله الأربعة.

وعلى الفور انتقلت قوات الامن لموقع الحادث وفرض كردون امنى ورفع ما ترتب عن الحادث من آثار وتسيير الحركة المرورية عقب نقل المصابين في سيارات الإسعاف حيث تم الدفع بعدد ٤ سيارات لنقل المصابين للمستشفى.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أشرف محمود خليل، 40 عامًا، في غيبوبة، وأطفاله الأربعة خلود أشرف محمود، 16 عامًا، ورويدا محمود أشرف، 15 عامًا، ووأحمد أشرف محمود، 9 أعوام، ومعاذ أشرف، 3 أعوام، واسلام سيد على، 24 عامًا، ووأحمد محمد محمود، 23 عامًا، وصفاء جمعة محمد، 35 عامًا.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.