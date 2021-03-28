شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سيدتين في الدقهلية بحبة الغلة.. الأولى انتحرت والثانية تناولتها بالخطأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتحرت «بائعة خضروات»، بسوق طنيخ التابع لمركز نبروه في محافظة الدقهلية، الأحد، بتناولها قرص كيماوى يستخدم في حفظ الغلال والمعروف باسم «حبة الغلة السامة»، بسبب خلافات مع زوجها، كما لقيت ربة منزل أخرى بقرية عزب العرب بدائرة مركز أجا اثر تناولها «حبة الغلة» وأكد شقيقها وزوجها أنها تناولته عن طريق الخطأ .

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير امن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى المنصورة الدولى بوصول «عبير.ا.إ»، 32 سنة، بائعة خضروات ومقيمة بقرية «محلة زياد» دائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، جثة هامدة.

وانتقل ضباط مباحث مركز نبروه، إلى مكان البلاغ وبالفحص، وبسؤال والدها، أكد أنها تناولت قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة» أثناء تواجدها بسوق «قرية طنيخ» دائرة مركز نبروه، لبيع الخضار، وتم نقلها إلى مستشفى نبروه المركزي فور شعورها بالإعياء الشديد لخطورة حالتها، وحولها الأطباء إلى مستشفى المنصورة الدولي، إلا أنها وصلت جثة هامدة.

وأكد الأب أن نجلته تناولت حبة الغلة بسبب وجود خلافات بينها وبين زوجها مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتلقى مدير أمن الدقهلية ، إخطارا آخر بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة بوصول المدعوة «هناء. ك. ع. ز»، 53 سنة، ربة منزل، ومقيمة قرية «عزب العرب» دائرة المركز مصابه بحالة إعياء شديد ادعاء تناول مادة سامة وتوفيت عقب وصولها إلى استقبال المستشفى.

وانتقل ضباط مباحث مركز أجا إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال كلا من: زوجها المدعو «عاطف .إ. م»، 60 سنة، عامل وشقيقها المدعو «سامح. ك. ع»، 57 سنة، عامل، ويقيمان بذات القرية، في محضر الشرطة، أكدا تناول المتوفاة قرص كيماوي سام يستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة» عن طريق الخطأ، مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة، ولا توجد شبهة جنائية

وتحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة وأحيلا للنيابة العامة للتحقيق والتي قررت التصريح بدفن الجثتين فور ورود تقرير الطبيب الشرعي .

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