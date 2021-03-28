شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يعزي السيسي في ضحايا حادث سوهاج: السودان متضامن حكومة وشعبا مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفياً من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق أول عبدالفتاح البرهان أعرب للرئيس عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكداً تضامن السودان حكومة وشعباً مع مصر، وداعياً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

من جانبه، عبر الرئيس عن التقدير لأخيه الفريق أول عبدالفتاح البرهان لحرصه على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكداً سيادته خصوصية وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.