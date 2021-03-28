شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«إسكان النواب»: تفعيل اشتراطات البناء تمنع التجاوزات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب أشرف الشبراوي أبوالعلا، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، بضرورة تفعيل اشتراطات البناء، مؤكدًا أن هناك بعض الممارسات التي تفسد الجهود الكبيرة التي تتم في الدولة حاليا، ومعها يجب محاسبة كل مقصر، لمنع هذه التجاوزات في حق المواطنين والدولة.

وقال أبوالعلا لـ«المصرى اليوم»، إن الجميع يحرص على تحقيق التوازن، ما بين احتياجات المواطنين ووضع اشتراطات جديدة للبناء، وبين الصورة الواقعية للبناء القائم في المحافظات، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة في آن واحد في تنظيم العمران، وبالتأكيد ستخرج الاشتراطات تلبى احتياجات المواطنين، وفى الوقت نفسه تقضى على عودة البناء العشوائي الذي نعانى منه وكلف الدولة مليارات للقضاء عليه.

وأضاف أبوالعلا: «سيكون هناك حزمة اشتراطات جديدة، منها الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، فضلا عن عدم السماح بالتراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى».

وأكد أبوالعلا أن تفعيل الشباك الواحد هو السمة السائدة في الاشتراطات الجديدة، وستكون هناك جهة واحدة للتعامل معها بشأن اشتراطات البناء، وهناك اتجاه أن تكون فترة استصدار تراخيص البناء لن تتعدى الـ 60 يوما وهي فترة مقبولة، واستخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى، وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية.