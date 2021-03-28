شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان القائمة النهائية للمرشحين على منصب عميد «حاسبات بنها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات، القائمة النهائية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي، وذلك بعد غلق باب الطعون اليوم الأحد.

ضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الدكتور محمد عبدالفتاح محمد حامد، والدكتور كرم عبدالغني عبدالرحمن جودة، وهي نفس القائمة المبدئية، ما يشير إلى عدم التقدم أو قبول أي طعون.

وفتحت الجامعة، الأحد، باب الطعون على المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، لمدة يوم واحد فقط، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدور الثاني.

وأعلن أمس الأول، الدكتور ناصر الجيزاوي، القائمة المبدئية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي، حسب تواريخ تقديم أوراقهم للمنصب، وتضم كلا من الدكتور محمد عبدالفتاح محمد حامد، والدكتور كرم عبدالغني عبدالرحمن جودة.

كانت لجنة اختيار عمداء الكليات، أعلنت مؤخرا، فتح باب التقدم لعمادة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بدءا من يوم السبت ٢٠ مارس، وحتى الخميس ٢٥ من الشهر الحاري، بمقر الجامعة، على أن تنطبق عدة شروط على المرشحين، وهي أن يكون المتقدم للترشح أستاذاً عاملاً بالكلية أو المعهد حال الترشح ولا يقبل ترشح المعار أو المنتدب كلياً إلا بعد تسلم عمله بالكلية أو المعهد، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، إصافة ألا يكون المرشح متولياً أي منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب، وأخيرا حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة.