شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: الرئيس وجه بإنجاز مشروع الدلتا الجديدة خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير وزير الزراعة، إن اجتماع اليوم مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تهتم بها الدولة والأمن الغذائي والذي يعد مسالة سياسية ويجب الاهتمام بها، مضيفا:" الرئيس وجه بضغط المدة الزمنية لإنجاز مشروع الدلتا الجديدة القومي لعامين".

وأكد وزير الزراعة، خلال مداخلة ببرنامج " على مسئوليتي " مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدي البلد، أن مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات العملاقة ويزيد المساحة الزراعية أكثر من مليون فدان.

وأشار السيد القصير، سيتم زراعة مشروع الدلتا الجديدة بمحاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والخضروات واستغرقنا وقتا كافيا لأعداد الدراسات الحقلية والمعملية لمشروع الدلتا الجديدة.

أضاف أن التربة الصخرية لا تصلح للزراعة لذلك تم اختيار التربة بعناية لذلك لدينا أكثر من 93 % أرض صالحة للزراعة في مشروع الدلتا الجديدة.

وعلى جانب آخر، استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وفدا من خبراء المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة بحضور الدكتور سيد خليفة مدير مكتب "أكساد" بالقاهرة والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، لبحث تنفيذ مشروع تنموى زراعى بمحافظة مرسى مطروح يشمل تنمية المراعى وحصاد مياه الأمطار وتنمية الثروة الحيوانية وإنشاء وحدات البيوجاز وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية وتثبيت الكثبان الرملية بواحة سيوة.