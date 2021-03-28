شكرا لقرائتكم خبر عن الهند وكوريا وإيران يعزون مصر في ضحايا قطاري سوهاج : خالص التعازي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت سفارة الهند عن بالغ الأسى والحزن تجاه حادث قطاري سوهاج، الذي أودى بحياة عددا من المواطنين إصابة أخرين يوم الجمعة الماضية.

كما أعربت السفارة عن تعازيها القلبية للضحايا بالنيابة عن حكومة وشعب الهند، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وفي سياق متصل أعرب مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة عن تعازيه لمصر في وفاة ضحايا قطاري سوهاج وعقار الألف مسكن.

وقدمت سفارة كوريا الجنوبية في القاهرة خالص التعازي لمصر، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت العديد من سفارات وحكومات دول العالم قد قدمت التعازي لمصر في حادث قطاري سوهاج.