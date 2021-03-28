شكرا لقرائتكم خبر عن في مؤتمر رالي مصر لريادة الأعمال.. «فودة» يدعو الشباب للاستثمار في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشباب إلى اغتنام فرصة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهم، لافتًا إلى ان نائبته شابة تبلغ من العمر 30 عامًا.

وقال خلال مؤتمر رالى مصر لريادة الأعمال الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، اليوم، ان الشباب أمامه فرصة ذهبية عليه ان يقتنيها وعلى الشاب إلا ينتظر وظيفة بل عليه ان يبحث عن عمل له في ظل وجود رئيس حمهورية يهتم لهم ومشروعاتهم ونتحرك الحكومة وفقا لتعليماته.

كما دعا فودة إلى استثمار الشباب في جنوب سيناء مؤكدا ان مدينة شرم الشيخ بلا كورونا ويأتى اليها السائحون للهروب من كورونا، فهى مدينة نظيفة زخصراء مؤكدا أن 30% من دخل السباحة المصرية تقدمه شرم الشيخ وحدها، في مقابل 30% للغردقة و40% من باقي المحافظات المصرية.

وأكد أن سيناء نشهد تنمية شاملة غير مسبوقة، خلال ال4سنوات الاخيرة.

كما دعا الجامعات المصرية إلى اقامة مؤتمراتها في شرم الشيخ دعما للسياحة، مؤكدا ان الاوضاع امنة، مختتما حديثه قائلا «طول ما عندنا جيش قوى محدش هيقدر يقرب من بواباتنا».

فيما قالت الدكتورة غادة خليل المدير التنفيذي لمشروع 2030 لوزارة التخطيط، اننا نعيش العصر الذهبي الشباب، فالبنوك تفتح أبوابها بقروض الشباب وحاضنات الاعمال في وزارة التخطيط تقدم لهم الدعم اللوجستي.

وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، انه لابد ان يحصل الشاب خلال دراستهم على تعليم يؤهلهم إلى سوق العمل لا ان يبحث عن احتياجاته التعليمية بعد التخرج.

واضاف خلال كلمتها التي بدأها بتقديم التعازى إلى المصريين في حادث ضحايا قطاري سوهاج، «متزعلوش لو في حوادث أو اهمال فحوادث القطارات تحدث في كل دول العالم وعلينا ان نتعلم إلا تتكرر،ونتمنى حل مشكلة عبارة قناة السويس خلال ساعات».

كان رالى مصر لريادة الاعمال، قد انطلق اليوم بمشاركة 70 مشروعا للشباب تم اختيارهم للمشاركة بعد 3 تصفيات حيث تقدم للمشاركة 1800 طالب تم تصفيتهم إلى 300 ثم إلى 70 مشروع.

شهد إنطلاق الرالى الذي يقام على مدار يومين، رئيس جامعة حلوان، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ.

وينظم الرالى مركز ريادة الأعمال التابع لأكاديمية العربية للعلوم والتكنوجيا والنقل البحري والتابعة لجامعة الدول العربية، بالشراكة الإستراتيجية مع البنك الأهلي المصري، والتي تعتبر من أهم المسابقات الداعمة لطلاب الجامعات ورواد الأعمال بمصر، وقد شارك بالمسابقة عشرة جامعات مصرية.