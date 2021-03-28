شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء شركة خدمات تعليمية وإعلامية لإدارة قناة جامعة طنطا التلفزيونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس جامعة طنطا خلال جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، قرارًا بالموافقة على إنشاء شركة جامعة طنطا للخدمات التعليمية والإعلامية لإدارة القناة التليفزيونية، والمقرر ان تنطلق على «النايل سات» أكتوبر المقبل.

وأشار رئيس الجامعة، أن قرار الموافقة على إنشاء الشركة يأتى في إطار أحكام قانون تنظيم الجامعات المصرية، حيث تهدف الشركة إلى تقديم جميع الخدمات التعليمية لطلاب جامعة طنطا في مختلف التخصصات، طبقًا لنظام التعليم المدمج الذي يعتمد على تنوع مصادر التعليم، واستخدام المنصات الإعلامية في بث المناهج التعليمية، وفقا للإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمود ذكى، أن تأسيس مثل هذه الشركات الخدمية، يأتي تأكيدًا على حرص جامعة طنطا على تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتنوع مصادر التعليم، وسعياً منها لتقديم خدمة تعليمية متميزة.