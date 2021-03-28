شكرا لقرائتكم خبر عن استغرقت ساعتين.. استئصال غدة درقية نادرة بالجزء الخلفي من اللسان لشابة بمستشفى طنطا الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق جراحى بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى طنطا الجامعي من أستئصال غدة درقية نادر وجودها بالجزء الخلفى من اللسان لشابة تبلغ من العمر 35 عامًا في عملية نادرة استغرقت ساعتين.

‏أشار رئيس الجامعة، إلى أن العملية تم إجراءها بالمجان دون تحمل المريضة لأي نفقات بالقسم الداخلي بقسم الأنف والأذن والحنجرة، ‏مشيدًا بجهود الفريق الطبي الذي إجراء الجراحة وطاقم التخدير والتمريض.

‏أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، أن المريضة كانت تعاني من عيب خلقى نادر وهو وجود الغدة الدرقية بالجزء الخلفى من اللسان مما كان يسبب لها صعوبة في التنفس والبلع والاختناق أثناء النوم.

وأضاف عميد طب طنطا، أن تخدير المريضة كان يمثل تحدياً نظرًا لوجود الغده الذي يماثل حجم البرتقاله في مجرى التنفس، لكن نجح فريق التخدير بتركيب أنبوب تنفس للمريضه بمنظار القصبة الهوائية بمهاره فائقه دون أن تشعر المريضة بأى ألم، بعدها قام الفريق الجراحى بإستئصال الغده من الفم باستخدام المنظار الجراحي.