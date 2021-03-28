شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب العقارية : «الشقة اللي بـ 2 مليون جنيه معفاة من تقديم الإقرار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف شلبي وكيل وزارة المالية ومدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الشقة الخاصة بالسكن معفاة من الضريبة العقارية حتى 2 مليون جنيه ولكن بشرط تقديم الإقرار وطلب الإعفاء مشيرا إلى أن أي محل تم تشطيبه لابد من تقديم إقرار له.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة «صدى البلد»، إن آخر يوم لتقديم إقرارات الضريبة العقارية 31 مارس الجاري ويتبقى 72 ساعة فقط، مشيرًا إلى أن الإقبال اليوم جيد.

وتابع أن المصلحة تعمل فترة مسائية وجاهزة لاستقبال كل الطلبات.