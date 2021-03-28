شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب العقارية: 72 ساعة مهلة أخيرة لتقديم الإقرارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية ومدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن آخر يوم لتقديم إقرارات الضريبة العقارية 31 مارس الجاري، ويتبقى 72 ساعة فقط مشيرا إلى أن الإقبال اليوم جيد.

وأضاف «شلبي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المصلحة تعمل فترة مسائية وجاهزة لاستقبال كافة الطلبات.

وتابع أن الشقة الخاصة بالسكن معفاة من الضريبة حتى 2 مليون جنيه ولكن بشرط تقديم الإقرار وطلب الإعفاء، مشيرا إلى أن أي محل تم تشطيبه لابد من تقديم إقرار له.