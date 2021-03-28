شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس عن حادث طريق الجلالة : «أهل الفتاة توفوا بنفس الطريقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على حادث وفاة فتاة كانت تسير عكس الاتجاه بطريق الجلالة اليوم الأحد، قائلا إنها توفيت بنفس طريقة وفاة أسرتها.

وكتب نجيب ساويرس عبر «تويتر»: «مشهد انتحاري لفتاة صغيرة يقال إن أهلها توفوا في حادثة سيارة قادت سيارتها في عكس الطريق في الجلالة، إلى الاصطدام والموت، شيء لا يصدق».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو قام بتصويره أحد المواطنين لفتاة تقود سيارتها بسرعة تصل إلى 170 كيلو في الساعة، بعكس اتجاه السيارات على طريق الجلالة.

وعلق مصور الفيديو قائلا «ده طريق الجلالة، وفي واحدة بنت ماشية عكس العربيات، الطريق سريع، ماشية بسرعة 170 كيلو»، وأشار بالكاميرا نحو عداد سيارته الذي ظهر على سرعة 170 كيلو «العداد أهو 170 كيلو».

وأضاف «أنا عاوز أجيب رقم العربية وأصوره بس مش عارف أحصلها الصراحة، في عربية نقل جاية مقابلاها، وبتقلب لها نور وهي ماشية مبتاخدش جنبه حارة»، وخلال حديث انفجرت سيارة الفتاة.

وظهرت السيارة التي تقودها الفتاة خلال الفيديو أثناء سيرها في عكس الاتجاه، وتفادت الفتاة الاصطدام بسيارتين ثم اصطدمت بسيارة نقل كبيرة، واحترقت سيارتها فور الاصطدام.