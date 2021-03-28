شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يتفقد مشروع توصيل مياه الصرف الصحي المعالج لري المساحات الخضراء بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بعد ظهر اليوم بجوله بمدينة شرم الشيخ تفقد من خلالها مشرع توصيل مياه الصرف الصحى المعالج لرى المساحات الخضراء بميدان الصداقة بمدينة شرم الشيخ بتكلفة إجمالية 8 مليون جنية ، والتى قامت المحافظة بتمويلة بواقع 3 مليون جنيه بالمشاركة مع شركة مياه الشراب الصرف الصحى التي مولته بقيمة 5 مليون جنية.

وأشاد المحافظ بالمشروع كونه يجعل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء، فضلا على أنه يوفر حالى 2000م3 يوميا من المياه المحلاه لضخها الى الأهالى بالمدينة.

رافق المحافظ فى جولته اللواء محمود السولية والمهندسة حنان عمر محمد رئيس قطاع جنوب سيناء للمياة الصرف الصحى ، والمهندس احمد السكرى مدير شركة الزراعات والتجميل بالمدينة.