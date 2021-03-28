شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق يُعدد مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قانون التصالح على مخالفات البناء من أعظم القوانين التي صدرت مؤخرًا، مشيرًا إلى أن أهم مميزات قانون التصالح على مخالفات البناء على مستوى المواطن والدولة الذي طُبق في عام 2020 هو أن القانون حاول إنهاء أوضاع خاطئة استمرت لسنوات وجاء ليحد من عشوائية البناء، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المخالفين.

وأضاف «الجندي»، خلال لقائه مع الإعلامي راشد الفزاري، في برنامج «نبض الحدث»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن من مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء أيضاً أن تتحول المخالفة إلى أوضاع قانونية ثابتة ومستقرة، مشيرا إلى أن القانون مكن الذين يحوذون على وحدات سكنية «ساكن شقة» من التمتع بأوضاع قانونية نتيجة التصالح.

وأوضح مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن أهم المكاسب التي حصلت عليها الدولة من قانون التصالح على مخالفات البناء إنهاء عشوائية البناء، سواء بناء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو البناء في المدن.