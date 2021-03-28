شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب بلجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه طلب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك لاستكشاف ملابسات حادث القطارين بسوهاج، وقام بالتوقيع على الطلب ٢٠ نائبًا من التنسيقية.

وأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نبض الحدث»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق يأتي من منطلق حرص التنسيقية على محاسبة المقصرين، والوقوف على أسباب الحادث لضمان عدم تكراره مرة أخرى وتفادي مثل هذه الكوارث.

وتابع: «تتواصل جهود التنسيقية في متابعة التحقيقات والاطمئنان على تقديم الرعاية الصحية للمصابين، وتؤكد التنسيقية من خلال نوابها أنه لا مساس بحياة المصريين»، مشيرًا إلى أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته للمسئولين يدل على أنه يشعر جيدًا بالمواطنين وهو أول مدافع عن حق أي إنسان مصري.

وأوضح أن حوادث القطارات زادت عن الحد، ورغم أن الحكومة الحالية تعمل على تحديث منظومة السكك الحديدية، إلا أنه يجب عليها أن تُزيد من الاهتمام بخط الصعيد، مشيرًا إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث خلال الفترة الأخيرة يدفعنا لإيجاد حلول لعدم تكرارها، وأن مجلس النواب ستكون له وقفة قوية مع أولى جلساته القادمة.