شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الدنماركي في جولة خاصة بمعبد دندرة بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد معبد دندرة الفرعوني بغرب قنا، جولة سياحية خاصة لسفير الدنمارك بالقاهرة السيد سفند أولينج وحرمه، اليوم الأحد، للتعرف على عظمة الحضارة الفرعونيةـ أقسام المعبد العريق والمتحف المفتوح الملحق بساحة المعبد.

وأشار عبدالحكيم الصغير مدير معبد دندرة، لمصراوي أن السفير الدنماركي جاء إلى المعبد صباح اليوم برفقة زوجته، في زيارة خاصة، قادما من الأقصر عبر سيارة ملاكي بقيادته، لافتا أن المعبد يجري تطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل كامل تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، مشيدا بالدور الذي تبذله الأجهزة الأمنية في تأمين المعابد والمزارات السياحية في صعيد مصر.

وتابع الصغير أن معبد دندرة من المعابد المصرية الفريدة التي شهدت أعمال تطوير هائلة خلال السنوات الماضية كان على رأسها إقامة المتحف المفتوح الذي يضم قطعا أثرية من مختلف العصور الفرعونية، مشيرا أن المعبد مخصص لعبادة الإلهة حتحور معبودة الحب والجمال.