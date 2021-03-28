شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة بيطرية لإجراء عمليات المسح التناسلي وعلاج الحيوانات في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الطب البيطري بأسوان قافلة خدمات بيطرية متكاملة تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان وإشراف الدكتور أحمد صالح مديرعام الطب البيطرى بالمحافظة.

ضمت القافلة الدكتورة نجوى فؤاد توفيق مدير ادارة المجازر والدكتورة هيام عبدالهادي مدير إدارة الإرشاد والدكتور محمد عبدالباقي مدير وحدة غرب اسوان .

شملت القافلة إجراء عمليات المسح التناسلي وتقديم خدمات الرعاية التناسلية للحيوانات وعلاج للحيوانات، كما عقد على هامش القافلة العديد من اللقاءات الإرشادية مع المواطنين.