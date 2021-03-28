شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال تطوير الطريق الدائري بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى إطار جولتة التفقدية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عدد من المشروعات التنموية الجارية على أرض مدينة السلام، منها أعمال تطوير الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ، والذى يجرى تطويرة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتتضمن أعمال تطوير الطريق، إنشاء 4 حارات مرورية يمين، و 4 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين، وحارة تهدئة وعدد 2 كوبري.

وأوضح المحافظ أن الطريق يبدأ من بوابة مدينة شرم الشيخ وحتى قسم شرطة نبق، بطول 18 كليو متر، ويعد من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بشرم الشيخ في مجال الطرق والكباري.

رافق المحافظ اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.