شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب شديد في الملاحة واستمرار البرودة .. حالة الطقس من الاثنين إلى السبت 3 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 29 مارس إلى السبت 3 إبريل 2021، حيث يسود طقس مائل للبرودة وتنشط الرياح الشمالية الباردة على مسطح البحر المتوسط تؤثر على كل الأنحاء وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس، وتستمر هذه الأحوال الجوية في الايام المقبلة.

بالاضافة إلى نشاط الرياح، حذرت الأرصاد من اضطراب شديد في الملاحة البحرية يوم الاثنين بشكل كبير حيث يصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار وسرعة الرياح إلى 75 كم في الساعة، ومتوقعة أن يسود انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة على أغلب الأنحاء.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:



- حالة الطقس الاثنين 29 مارس 2021:

اضطراب شديد في الملاحة البحرية: على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 75:60 كلم/ساعة وارتفاع الامواج من 3 إلى 5 متر



شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.



- حالة الطقس الثلاثاء 30 مارس 2021:

اضطراب شديد في الملاحة البحرية: على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60:55 كلم/ساعة وارتفاع الامواج من 3 إلى 4 متر



شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- حالة الطقس الاربعاء 31 مارس 2021:

أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 40%

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- حالة الطقس الخميس 1 إبريل 2021:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 40%

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء

- حالة الطقس الجمعة 2 إبريل 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة 40%

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية.

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء

- حالة الطقس السبت 3 إبريل 2021:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء

- حالة الطقس من الاثنين 29 مارس 2021 إلى السبت 3 إبريل 2021